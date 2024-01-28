«Спартаку» посоветовали забыть о чемпионстве в РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин посоветовал красно-белым думать о следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Никакие позиции «Спартаку» укреплять зимой не надо. Чтобы бороться за третье место, сил и так достаточно. А первое и второе место разыграют «Зенит» и «Краснодар». Этим клубам надо провалить концовку сезона, чтобы упустить эти места, но этого не будет, потому что команды усиливаются и настроены на победу.

Поэтому единственный вариант у «Спартака» и других клубов – борьба за третью строчку. Я бы посоветовал руководителям «Спартаку» думать о следующем чемпионате. Надо ставить игру команде и думать, как будет строиться команда на следующий сезон. Три месяца пролетят очень быстро, и надо будет готовиться к следующему сезону», — заявил специалист.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице. На первом месте идет «Краснодар» (38 очков), на втором — петербургский «Зенит» (36).

Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с «Зенитом».

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