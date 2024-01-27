Винер высмеяла олимпийский девиз

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер в интервью Sport24 заявила, что современный олимпийский девиз не отвечает собственному значению.

«Девиз Олимпийских игр по Пьеру де Кубертену — «быстрее, выше, сильнее». Как этот девиз может быть выполнен на Олимпиаде, если нет сильнейших? У нас огромная страна, которая соответствует еще большим стандартам, чем чемпионат мира и Олимпийские игры. Мы и без них художественную гимнастику поднимем!» — заявила Винер.

16 октября Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) провел слушание по жалобе Винер на решение об отстранении ее от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). В марте 2022 года дисциплинарная комиссия (GEF) отстранила Винер от турниров под своей эгидой на два года.

В июле 2023 года исполком FIG решил допустить представителей России и Белоруссии при условии, что те должны будут соответствовать определенным правилам, которые пока еще не были опубликованы.

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