Жирков назвал условие, при котором «Крылья Советов» боролись бы за чемпионство

Бывший защитник сборной России и лондонского «Челси» Юрий Жирков считает, что в самарских «Крыльях Советов» играют очень качественные футболисты. Об этом он заявил Legalbet.

«У «Крыльев Советов» очень хорошая команда, есть качественные молодые футболисты. Конечно, плохо, что они каждый год теряют лидеров и перспективных игроков. Если бы в «Крылья» вернулись все распроданные футболисты, тот же Пиняев, Глушенков, Зиньковский, то, думаю, с таким составом и тренером самарцы могли бы и за чемпионство побороться», — сказал Жирков.

«Крылья Советов» зимой продали вингера Никиту Салтыкова в «Локомотив». Футболист начнет выступать за москвичей с лета 2024 года.

Самарская команда после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. В первом туре «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее стало известно, когда возобновится сезон в РПЛ.