Джорджина крупным планом показала свою пятую точку на камеру

Джорджина Родригес, спутница португальского полузащитника «Аль-Насра» Криштиану Роналду, в своих социальных сетях поделилась серией снимков с отдыха на Мальдивах. Девушка позирует в коротком топе и трусиках от купальника.

Джорджина и Роналду познакомились в 2016 году. Тогда девушка работала в магазине Gucci в Мадриде, а футболист выступал за «Реал». Она часто появляется в качестве модели на рекламных обложках изданий.

Джорджина и Роналду воспитывают пятерых детей, двое из которых являются общими. В начале 2017 года у Криштиану родилась двойня от суррогатной матери. В ноябре 2017 года сама Родригес родила дочь Алану Мартину.

18 апреля 2022 года Роналду и Джорджина опять стали родителями.

С января 2023 года Роналду выступает за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Власти страны сделали ему исключение и разрешили проживать гражданским браком с Джорджиной.

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