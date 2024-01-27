Бывший наставник футбольной сборной России вошел в топ-3 лучших тренеров мира

Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших тренеров мира последнего 10-летия XX века. Журналисты выбрали лучшим наставником десятилетия бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Вторую строчку рейтинга получил Йохан Круифф. Тройку замкнул бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.

10-ка лучших тренеров выглядит следующим образом:

Сэр Алекс Фергюсон

Йохан Круифф

Фабио Капелло

Луи ван Гал

Франц Беккенбауэр

Арсен Венгер

Марчелло Липпи

Оттмар Хитцфельд

Карлос Альберто Паррейра



10 Эме Жаке.

Капелло работал со сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда впервые за 12 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира. На турнире 2014 года Капелло был самым высокооплачиваемым тренером, а сборная России неудачно выступила, заняв предпоследнее место в группе.

Капелло также известен по работе в «Милане», мадридском «Реале», «Роме», «Ювентусе» и сборной Англии. Последним местом работы итальянца стал китайский клуб «Цзянсу Сунин».

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