Медведеву предрекли проблемы в финале AO из-за изнурительного матча со Зверевым

Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников похвалил российского теннисиста Даниила Медведева за проявленные силу воли и характер в матче полуфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с представителем Германии Александром Зверевым. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Как я ранее подчеркивал, у него есть определенный уровень, ниже которого он не опускается. Могут ли у Медведева возникнуть проблемы в финале из-за нагрузки в виде пяти сетов в полуфинале? Думаю, да. Матч получился тяжелым и изнурительным, пришлось выложиться не на сто процентов, а на сто пятьдесят. Поэтому в воскресном матче Синнер, безусловно, будет фаворитом», — заявил Кафельников.

Полуфинальная игра завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:3 в пользу Медведева. По ходу игры против Зверева российский теннисист, проигрывавший по сетам 0-2, исполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок, выиграл 60% мячей с первой подачи и реализовал три брейк-пойнта из 14.

В финале Открытого чемпионата Австралии Медведев сразится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который в полуфинале выбил многократного чемпиона турниров Большого шлема, серба Новака Джоковича. Поединок пройдет 28 января и начнется около 11:30 по московскому времени.

Ранее было названо «огромное преимущество» Синнера перед Медведевым в финале Australian Open.