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Экс-игрок «Зенита» заявил о панике клуба из-за ухода Кругового в ЦСКА

Экс-игрок Деменко заявил, что у «Зенита» возникла паника из-за Кругового

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Global Look Press

Бывший футболист петербургского «Зенита» Максим Деменко, который на клубном уровне также выступал в московском «Спартаке» и «Краснодаре», признался, что не понимает, почему клуб из Санкт-Петербурга отправил защитника Данила Кругового в дубль команды после того, как футболист подписал контракт со столичным ЦСКА. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Его спокойной могли бы до конца контракта держать в запасе и не вызывать какую-то панику. А это именно паника. Они предлагают большие деньги за российского футболиста – €8 млн, и не соглашаются с суммой личного контракта Тикнизяна. Потом предлагают за Скопинцева €5 млн. Это какой-то сумбур. Можно было спокойно оставить Кругового», — заявил Деменко.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник останется в «Зените» на вторую часть сезона-2023/24, а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2». Он уже тренируется с командой.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу». В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

Ранее экс-футболист допустил, что «Зенит» купит лучшего бомбардира ЦСКА из-за обиды.

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