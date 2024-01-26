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Гаджиев назвал самый успешный период в истории российского футбола

Гаджиев назвал период с 2005-го по 2008-й самым успешным в российском футболе

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший главный тренер пермского «Амкара» и самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев в интервью Legalbet заявил, что самым успешным периодом в истории российского футбола можно считать промежуточный — с 2005 по 2008 год.

По его словам, после ухода Вячеслава Колоскова с поста президента Российского футбольного союза (РФС) наступило безвременье, которое завершилось с приходом Александра Дюкова на эту должность.

«Я уже забыл, когда мы что-то выигрывали. Было несколько успешных лет — с 2005 по 2008 год. Это все было продолжение истории начала века, когда командовал Вячеслав Иванович Колосков. А потом, пока не пришел Дюков, у нас была тишина — ничего не было. Он вместе со своей командой разрешают то, что захламилось за 10 лет», — заявил Гаджиев.

В 2008 году петербургский «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы, а сборная России выиграла бронзовые медали чемпионата Европы.

Ранее интерес «Зенита» к Дмитрию Скопинцеву назвали фейком.

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