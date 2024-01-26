Жена Тикнизяна объяснила, почему игрок не перешел в «Зенит»

Телеведущая Яна Ромашкина, которая является супругой полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, объяснила, что игрок не перешел в «Зенит» из-за того, что хочет попробовать свои силы в европейском клубе.

Об этом Ромашкина написала в своем Telegram-канале в ходе общения с подписчиками в комментариях под одним из постов.

«Что касается слов про «Зенит», он сказал, что не перейдет туда, потому что хочет в Европу. Двум европейским клубам «Локомотив» отказал в ходе переговоров. Выходила еще пара клубов из Европы — не срослось. Ждать до старости? Или, чтобы вам всем угодить, ни шагу в сторону?» — написала Ромашкина.

25 января СМИ сообщили о срыве перехода Тикнизяна в «Зенит».

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Тикнизян выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Тикнизян провел в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее экс-президент «Локомотива» заявил, что Наир Тикнизян многое потерял после срыва перехода в «Зенит».