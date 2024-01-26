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Мостовой заявил, что отказался от «Барселоны» и «Реала»

Экс-футболист Мостовой вспомнил о несостоявшихся трансферах в «Реал» и «Барсу»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал на YouTube-канале «Это футбол, брат!», от каких топ-клубов получал предложение о переходе во время карьеры в Испании.

«Предложения от больших команд? «Барселона» и «Реал», когда мне был 31 год. Почему я побоялся переходить? Не побоялся! Не хотел менять образ жизни. И клуб запрашивал большие деньги, а они не хотели платить.

Мог настоять, но не стал этого делать. Думал, что вроде все здорово здесь, дети маленькие, все шикарно, а так бросать все. Мы договаривались, им ценник говорят 20 млн. Они такие: «Ему 31 год, какие 20 млн, вы чего?» Это как сейчас 100, конечно. Жалею, конечно», — рассказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом СССР (1987, 1989 годы) в составе московского «Спартака». Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанский «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал Кубки Испании и Португалии соответственно.

В составе сборной России Мостовой провел 50 матчей, в которых забил десять мячей и сделал девять результативных передач.

Ранее российский бизнесмен захотел продать футбольный клуб за $1 млрд.

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