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Роднина отреагировала на участие Тутберидзе в реалити-шоу

Депутат Роднина не видит плохого в участии Тутберидзе в шоу «Большие девочки»

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РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что участие тренера Этери Тутберидзе в проекте «Большие девочки» не скажется на ее профессионализме. Своим мнением она поделилась со Sport24.

«Тутберидзе в шоу? Она сама прекрасно понимает, что делает и зачем. Конечно, она будет еще более узнаваемой персоной, но на профессионализме сильно сказаться не может. Не думаю, что она резко предпочла телевидение фигурному катанию. Не вижу тут ничего плохого и из ряда вон выходящего», — сказала Роднина.

В новом шоу о похудении Тутберидзе предстанет в роли наставника. В нем девушки весом больше 100 кг в течение трех месяцев будут проходить физические и психологические испытания и учиться принимать себя и свое тело.

Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

Ранее американская чемпионка назвала российскую фигуристку своим кумиром.

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