Размер текста
А
А
А

Экс-гендиректор «Спартака» рассказал о вылитой «знатоками» грязи на Федуна

Экс-гендиректор «Спартака» Шавло назвал стадион клуба большой заслугой Федуна

close
100%
РИА Новости

Бывший футболист и генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высоко оценил экс-владельца красно-белых Леонида Федуна. Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Не знаю другого такого человека в России, кто бы столько держал команду — с 2005 года. Наверное, только Гинера можно с ним сравнить. К сожалению, на Федуна было вылито много грязи «знатоками», которые ничего не ценят. Им главное — первое место и на этом все. Но чтобы его достигнуть, надо создать коллектив, условия, и Федун это сделал. Он построил стадион, которого не было. Строительство в Тушино началось только благодаря ему. Это наш дом и его большая заслуга», — заявил Шавло.

Летом 2022 года компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, а Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

Ранее «Спартак» договорился с «Твенте» о трансфере форварда.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами