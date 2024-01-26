Экс-гендиректор «Спартака» рассказал о вылитой «знатоками» грязи на Федуна

Бывший футболист и генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высоко оценил экс-владельца красно-белых Леонида Федуна. Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Не знаю другого такого человека в России, кто бы столько держал команду — с 2005 года. Наверное, только Гинера можно с ним сравнить. К сожалению, на Федуна было вылито много грязи «знатоками», которые ничего не ценят. Им главное — первое место и на этом все. Но чтобы его достигнуть, надо создать коллектив, условия, и Федун это сделал. Он построил стадион, которого не было. Строительство в Тушино началось только благодаря ему. Это наш дом и его большая заслуга», — заявил Шавло.

Летом 2022 года компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, а Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

Ранее «Спартак» договорился с «Твенте» о трансфере форварда.