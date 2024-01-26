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Легенда «Спартака» считает, что Тикнизян еще перейдет в «Зенит»

Ловчев: думаю, «Зенит» и «Локомотив» еще договорятся по Тикнизяну

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев в своем Telegram-канале выразил мнение, что сделка по переходу защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит» будет оформлена.

«Как сорвалось все — так и вернется. Игрок «Зениту» нужен, а игроку в России больше, чем «Зенит», денег никто не даст.

Наир игрок хороший, а этот сезон ему удается — много голов, лучший бомбардир и один из лидеров команды. Но «Зенит», если не получится с ним, найдет другой вариант. А в конце концов, думаю, еще и договорятся», — написал Ловчев.

25 января СМИ сообщили о срыве перехода Тикнизяна в «Зенит».

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Тикнизян выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Тикнизян провел в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

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