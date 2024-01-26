Президент ЦСКА обвинил комментатора в ангажированности

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин остался недоволен работой комментатора на матче его команды против «Пари НН» в рамках Единой лиги ВТБ. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«А если кому-то хочется не только посмотреть волшебство Каспера, но и заодно увидеть образец непрофессионализма и ангажированности комментатора, стоит познакомиться с этим моментом в версии телеканала «Старт» и сайта лиги ВТБ. Удивительно, что работавший на этом матче комментатор отреагировал на волшебство Каспера как на личную трагедию. Уверен, данный эпизод не останется без внимания Единой лиги», — сказал Ватутин.

24 января ЦСКА, проигрывая за шесть секунд до финального свистка пять очков, сумел перевести игру в овертайм благодаря двухочковому броску Мело Тримбла и трехочковому броску под звуки сирены Каспера Уэйра. В дополнительное время москвичи одержали победу со счетом 104:96.

Во время трансляции комментатор замолчал на несколько секунд после броска Уэйра и сказал: «Такого не бывает, такого не может быть».

После этого матча ЦСКА, набрав 45 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.

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