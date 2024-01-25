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Стало известно, за сколько «Зенит» готов продать лучшего бомбардира

As: «Зенит» готов продать Кассьерру за €15 млн

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Петербургский «Зенит» готов продать колумбийского нападающего Матео Кассьерру за €15 млн, сообщает испанское издание As.

По информации источника, руководство сине-бело-голубых отказало саудовскому «Аль-Шабабу» в продаже форварда за €10 млн.

Андалусийская «Севилья», интересовавшаяся возможностью подписания Кассьерры в текущее зимнее трансферное окно, не смогла оформить арендное соглашение из-за нехватки места в зарплатной ведомости.

Колумбийский форвард в нынешнем сезоне забил 14 мячей и является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара». В 19-м туре национального первенства петербургский клуб примет на своем стадионе московский «Спартак». Точная дата и время игры пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Матео Кассьерра может перейти в «Аль-Иттихад».

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