Размер текста
А
А
А

Легенда сборной Хорватии покинул УЕФА в знак протеста против действий Чеферина

Глава футбольного департамента УЕФА Бобан ушел в отставку

close
100%
Ettore Griffoni/Global Look Press

Бывший капитан сборной Хорватии Звонимир Бобан покинул пост главы футбольного департамента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом он сообщил в открытом письме, которое публикует хорватский канал Telesport.

По словам Бобана, он выразил несогласие с намерением главы УЕФА Александера Чеферина остаться на своем посту на четвертый срок, хотя сам Чеферин еще в 2017 году предлагал ограничить полномочия президента организации тремя сроками.

«После того, как я выразил величайшую озабоченность и полное несогласие с его методами и с самим предложением, президент ответил, что для него здесь нет ни юридической, ни морально-этической проблемы, и что он, несомненно, будет продолжать эту, на мой взгляд, губительную политику.

Парадоксально, но именно Чеферин предложил и запустил в 2017 году пакет реформ, которые должны были защитить УЕФА и европейский футбол от некомпетентного управления — оно было признаком старой, коррумпированной и погрязшей в обвинениях системы. Главными двумя пунктами реформы было то, что ни президент, ни члены исполкома не могут баллотироваться на должность более трех раз (12 лет), а также было введено возрастное ограничение в 70 лет для всех членов исполкома.

Это было эпохальное событие не только для футбола, но и для самого Чеферина. Этим поступком он заслужил уважение всего футбольного сообщества и стал несомненным авторитетом, а для многих — проводником к лучшему и более прозрачному будущему футбола. Его отход от этих ценностей и изменения в реформах трудно понять, особенно в нынешнее непростое для футбола время», — заявил Бобан.

Ранее Чеферин захотел смягчить условия для молодежных клубов из России.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами