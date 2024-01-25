Легенда сборной Хорватии покинул УЕФА в знак протеста против действий Чеферина

Бывший капитан сборной Хорватии Звонимир Бобан покинул пост главы футбольного департамента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом он сообщил в открытом письме, которое публикует хорватский канал Telesport.

По словам Бобана, он выразил несогласие с намерением главы УЕФА Александера Чеферина остаться на своем посту на четвертый срок, хотя сам Чеферин еще в 2017 году предлагал ограничить полномочия президента организации тремя сроками.

«После того, как я выразил величайшую озабоченность и полное несогласие с его методами и с самим предложением, президент ответил, что для него здесь нет ни юридической, ни морально-этической проблемы, и что он, несомненно, будет продолжать эту, на мой взгляд, губительную политику.

Парадоксально, но именно Чеферин предложил и запустил в 2017 году пакет реформ, которые должны были защитить УЕФА и европейский футбол от некомпетентного управления — оно было признаком старой, коррумпированной и погрязшей в обвинениях системы. Главными двумя пунктами реформы было то, что ни президент, ни члены исполкома не могут баллотироваться на должность более трех раз (12 лет), а также было введено возрастное ограничение в 70 лет для всех членов исполкома.

Это было эпохальное событие не только для футбола, но и для самого Чеферина. Этим поступком он заслужил уважение всего футбольного сообщества и стал несомненным авторитетом, а для многих — проводником к лучшему и более прозрачному будущему футбола. Его отход от этих ценностей и изменения в реформах трудно понять, особенно в нынешнее непростое для футбола время», — заявил Бобан.

Ранее Чеферин захотел смягчить условия для молодежных клубов из России.