«РБ Спорт»: «Зенит» и «Локомотив» согласовали сделку по Тикнизяну

Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» достигли договоренности о переходе защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в стан сине-бело-голубых. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Как утверждает источник, стороны согласовали сделку. В этой связи «Зенит» попросил «Локомотив» не ставить футболиста в состав на товарищеские матчи. Уточняется, что «Зенит» предложил за Тикнизяна €7 млн. Кроме того, еще €1 млн может быть выплачен в качестве бонуса за достижения игрока.

При этом отмечается, что сам игрок пока не принял окончательного решения до перехода. В «Зените» рассчитывают, что он сможет присоединиться к команде до начала второго сбора.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого является. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Футболист выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020. Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Зенит» с 36 баллами идет на второй строчке.

Ранее «Зенит» уличили в желании ослабить «Локомотив».