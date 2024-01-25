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Гол 40-летнего Лебеденко не спас «Торпедо» от поражения в матче с ЦСКА

ЦСКА одержал волевую победу над «Торпедо» в товарищеском матче

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Александр Вильф/РИА Новости

Московские ЦСКА и «Торпедо» провели товарищеский матч в рамках зимнего сбора в Абу-Даби. Встреча завершилась победой красно-синих со счетом 3:2.

Счет на 10-й минуте открыл ветеран «Торпедо», 40-летний Игорь Лебеденко. Спустя шесть минут ответный мяч забил новичок армейцев Тамерлан Мусаев, этот гол стал для него дебютным в составе армейцев. Тем не менее на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «Торпедо» — незадолго до свистка точный удар нанес Дмитрий Полоз.

Во втором тайме забивали только игроки ЦСКА. На 48-й минуте сравнял счет Виллиан Роша, а на 53-й минуте Иван Обляков забил мяч, который оказался победным. В концовке торпедовцы имели шанс уйти от поражения, но Тимур Мелекесцев не реализовал выход один на один.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Владимира Федотова набрали 28 очков в 18 матчах.

«Торпедо» же готовится к возобновлению сезона под руководством нового главного тренера, третьего за сезон. Черно-белые стартовали осенью под руководством испанца Жозепа Клотета, вскоре вместо него был назначен Артем Горлов, а 17 января было объявлено о назначении на этот пост экс-наставника «Спартака» и «Краснодара» Олега Кононова. Тогда же стало известно, что у «Торпедо» сменилось руководство: президентом клуба вместо Ярослава Савина стал бывший член наблюдательного совета «Химок» Александр Волнушкин.

На данный момент «Торпедо» находится на восьмом месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 27 очков после 20 матчей.

Ранее новичок клуба РПЛ рассказал о причинах ухода из ЦСКА.

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