Назван самый прибыльный футбольный клуб

Международная консалтинговая компания Deloitte составила рейтинг самых прибыльных европейских клубов по итогам сезона 2022/23.

На первое место (по сравнению с прошлым сезоном) поднялся мадридский «Реал», который заработал €831 млн. На второй позиции идет победитель Английской премьер-лиги (АПЛ) и Лиги чемпионов «Манчестер Сити» (826 млн). «Горожане» возглавляли рейтинг в минувшем сезоне. На третьей строчке расположился «Пари Сен-Жермен» (802 млн).

Доходы топ-20 европейских клубов выросли на 14% до рекордных €10,5 млрд. Сюда входят рекордные доходы от проведения матчей и рекламы. Коммерческие доходы превысили доходы от телетрансляций и стали крупнейшим источником заработка впервые с 2015/16.

В первую десятку самых прибыльных клубов также входят «Барселона» (800,1 млн), «Манчестер Юнайтед» (745,8), мюнхенская «Бавария» (744), «Ливерпуль» (682,9), лондонские «Тоттенхэм» (631,5), «Челси» (589,4) и «Арсенал» (532,6).

Ранее «Барселона» вылетела из Кубка Испании.