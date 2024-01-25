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Сменился самый возрастной футболист чемпионата России

Вратарь ЦСКА Акинфеев стал самым возрастным игроком РПЛ после ухода Нобоа

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Александр Вильф/РИА «Новости»

37-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым возрастным футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) после ухода 38-летнего полузащитника Кристиана Нобоа из «Сочи».

24 января стало известно об уходе Нобоа в эквадорский «Эмелек», в котором он начинал свою профессиональную карьеру в 2004 году.

Нобоа играет в России с 2007 года. В составе казанского «Рубина» хавбек провел более 100 матчей, дважды стал чемпионом России и один раз — обладателем Суперкубка страны. Более 70 матчей Нобоа провел за московское «Динамо», после чего перешел в «Ростов», с которым стал серебряным призером чемпионата. В 2017 году игрок перешел в петербургский «Зенит» и снова стал чемпионом России. С 2019 года полузащитник выступает за «Сочи».

Кроме Акинфеева в список самых возрастных игроков чемпионата вошли 37-летние Денис Кулаков («Урал»), Олег Иванов («Рубин»), Кирилл Набабкин (ЦСКА) и Александр Беленов («Факел»), а также 36-летние Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Сослан Джанаев («Балтика»), Федор Кудряшов («Факел») и Александр Мартынович («Рубин»).

Ранее в США не отпустили футболиста в «Спартак».

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