Игрока «Сочи» назвали легендой РПЛ

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался о карьере эквадорского полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа. Его слова передает Legalbet.

«Нобоа столько сезонов отыграл на высшем уровне, что его можно приравнять к нашим великим футболистам. Не всем дано поиграть десять сезонов в РПЛ. А он иностранец и играл на уровне наших самых крутых игроков еще больше.

Он легенда нашего чемпионата. Причем он никакого-то там защитника играл, а атакующего полузащитника. Постоянно нацелен на атаку был. Сколько голов со штрафных забивал, поиграл в Лиге чемпионов УЕФА», — сказал Попов.

Нобоа играет в России с 2007 года. В составе «Рубина» эквадорец провел более 100 матчей, дважды стал чемпионом России и один раз — обладателем Суперкубка страны.

Более 70 матчей Нобоа провел за московское «Динамо», после чего перешел в «Ростов», с которым стал серебряным призером чемпионата.

В 2017 году эквадорец перешел в «Зенит» и снова стал чемпионом России. С 2019 года полузащитник выступает за «Сочи».

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