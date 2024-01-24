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Призер Игр: Алькарас стал бы более сложным соперником для Медведева, чем Зверев

Теннисистка Петрова: с Алькарасом Медведеву пришлось бы сражаться

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REUTERS/Shannon Stapleton

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, бывшая третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему Карлос Алькарас доставил бы Даниилу Медведеву больше сложностей в полуфинале Australian Open, чем сможет Александр Зверев.

«Алькарас по личным встречам ведет 3-2 у Медведева и, если честно, был бы более сложным соперником, чем Зверев. Испанец играл бы на опережение, старался бы входить в корт и переигрывать Медведева по скорости и по силе.

Даниилу пришлось бы очень много выкладываться физически, потому что в таком случае необходимо перекрывать очень большое пространство на корте. Нужно играть в свой лучший теннис с начала и до конца матча. Не было бы возможности в какой-то момент просесть психологически и физически: надо постоянно играть на максимум своих возможностей — сражаться с Алькарасом», — сказала Петрова.

Зверев обыграл Алькараса на стадии четвертьфинала со счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Испанский теннисист является второй ракеткой мира и победителем двух турниров «Большого шлема» — US Open — 2022 и Уимблдона-2023.

Зверев занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и еще ни разу не побеждал на турнирах «Большого шлема».

Ранее Зверева назвали удобным соперником для Медведева в полуфинале Australian Open.

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