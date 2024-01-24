В «Зените» пошутили о переговорах с «Локомотивом» по Тикнизяну

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью РИА Новости с иронией ответил на вопрос о переговорах по переходу защитника сборной Армении Наира Тикнизяна с московским «Локомотивом».

По его словам, на данный момент дискуссия между клубами находится в продвинутой стадии.

«На полпути к Луне», — заявил Медведев.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого является. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Футболист выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020. Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Зенит» с 36 баллами идет на второй строчке.

Ранее сообщалось, что глава УЕФА хочет смягчить ограничения для молодежных клубов из России.