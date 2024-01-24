Хет-трик Кучерова принес «Тампе» победу над «Филадельфией»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии, завершилась с результатом 6:3 в пользу «Лайтнинг». Ворота «Тампы» защищал российский голкипер Андрей Василевский.

В составе победителей голами отметились Брейден Пойнт, Майки Эйссимонт, Брэндон Хагель и российский нападающий команды Никита Кучеров, который в матче оформил хет-трик, а также записал на свой счет голевой пас, выступив ассистентом для Эйссимонта.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги российский нападающий за 47 матчей набрал 80 очков — забросил 31 шайбу и отдал 49 результативных передач. До матча с «Флайерз» Кучеров не мог поразить ворота соперников на протяжении шести встреч.

Шайбы в составе «Филадельфии» забросили Кэм Аткинсон, Джейми Драйсдейл и Кэм Йорк.

«Тампа» одержала шестую победу в последних семи матчах регулярного чемпионата. «Филадельфия» продлила серию без побед — этот проигрыш стал для «Флайерз» третьим подряд в Национальной хоккейной лиге.

Ранее Кучеров побил личный рекорд в НХЛ.