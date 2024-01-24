Булыкин рассказал, как скажется на «Локомотиве» уход Тикнизяна в «Зенит»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что переход полузащитника Наира Тикнизяна из московского «Локомотива» в петербургский «Зенит» не ослабит «железнодорожников». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я думаю, что это не сильная потеря для команды. «Локомотив» найдет, кем заменить Наира. Есть время, есть молодежь, которая тоже хочет себя проявить. Поэтому я считаю, что «Локомотив» сможет хорошо провести вторую часть сезона и без Наира. Сейчас есть время подготовиться и найти достойную замену», — отметил Булыкин.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого является. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Футболист выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020. Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Зенит» с 36 баллами идет на второй строчке.

Ранее журналист Иван Карпов рассказал, на каких условиях может быть заключен контракт Тикнизяна и «Зенита».