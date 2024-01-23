В Нидерландах высоко оценили потенциального новичка «Спартака»

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил, что форвард «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде точно усилит московский «Спартак». Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Это очень талантливый молодой игрок, очень сильный физически. Он точно усилит «Спартак». Трансфер в российский чемпионат будет хорошим шагом вперед для него», — заявил журналист.

23 января журналист Иван Карпов сообщил, что красно-белые близки к подписанию нападающего.

Контракт Угальде с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в €5 млн.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. На счету Манфреда Угальде шесть матчей и один гол за сборную Коста-Рики.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

Ранее «Славия» отменила матч со «Слованом» из-за российского клуба.