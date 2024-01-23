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«Спартак» покупает нападающего

Журналист Карпов: «Спартак» близок к подписанию форварда «Твенте» Угальде

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Thomas Pakusch/Global Look Press

Московский «Спартак» близок к подписанию футболиста «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

21-летний нападающий перебрался в нидерландский клуб из бельгийского «Ломмеля» летом 2023 года. По информации портала Transfermarkt сумма сделки составила €4 млн.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

На счету Манфреда Угальде шесть матчей за сборную Коста-Рики, в которых он забил один мяч.

Красно-белые вышли из отпуска 20 января. В Дубае команда проведет все три сбора. Соперниками москвичей по товарищеским матчам станут местные «Аль-Джазира» и «Шабаб Аль-Ахли», «Ростов», а также казахстанский «Кайрат».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

Ранее в «Спартаке» объяснили поздний выход из отпуска.

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