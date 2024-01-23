Роналду извинился перед китайскими болельщиками

Португальский капитан саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду принес извинения болельщикам из‑за отмены тура саудовского клуба по Китаю, поскольку лично он был не готов играть. Его слова приводит Goal.

«Как вы знаете, некоторые вещи в футболе нельзя контролировать. Я играю уже 22 года, у меня было не так много травм. Поэтому мне очень груcтно, потому что мы c «Аль‑Наcром» приехали в Китай, чтобы наcладитьcя туром.

Приезжаю в Китай с 2003 года, потому что чувствую себя здесь как дома. Всегда чувствовал, что здесь по‑особенному ко мне относятся. Но это часть футбола и часть моей жизни. Мы еще вернемся, чтобы сделать китайский народ счастливым, такая у меня цель. Я надеюсь, вы понимаете обстоятельства футболиста», — сказал Роналду.

23 января «Аль‑Наср» перенес товарищеские матчи против «Шанхай Шэньхуа» (24 января), который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, и «Ханчжоу Гринтаун» (28 января).

В текущем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах «Аль-Насра» во всех турнирах, в которых записал на свой счет 24 гола и 11 результативных передач.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее Роналду рассказал, когда закончит карьеру.