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Экс-футболист допустил, что «Зенит» купит лучшего бомбардира ЦСКА из-за обиды

Экс-футболист Лепехин заявил, что «Зенит» задел уход Кругового в ЦСКА

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин допустил, что петербургский клуб задел уход защитника Данила Кругового в московский ЦСКА. Его слова передает Legalbet.

Такое мнение Лепехин выразил, комментируя информацию о возможном переходе форварда армейцев Федора Чалова в «Зенит».

«Зенит» задел уход Данила Кругового, поэтому может быть все. Но я надеюсь, что на таком серьезном уровне какие-то обиды и мщения не присутствуют. Все-таки это серьезные клубы и руководители. Если и есть эмоции, то они не должны влиять.

Если Чалов просто нужен, то его надо приобретать. Любой футболист, который хорошо себя проявляет, особенно с российским паспортом, входит в сферу интереса лучшей команды страны — «Зенита», — заявил Лепехин.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2». Он уже тренируется с командой.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Чалов провел все 18 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Ранее Абаскаль обратился к игрокам «Спартака».

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