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«Аль-Наср» отказался играть с клубом Слуцкого из-за неготовности Роналду

«Аль-Наср» перенес матчи с «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого из-за травмы Роналду

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STR/AP

Саудовский «Аль-Наср» перенес товарищеские матчи против китайских клубов «Шанхай Шэньхуа» и «Ханчжоу Гринтаун» из‑за неготовности португальского нападающего Криштиану Роналду принять участия в играх. Об этом сообщает пресс-служба «Аль-Насра».

«Мы приехали в Шэньчжэнь с большим уважением к китайским футбольным болельщикам и особенно к болельщикам клуба «Аль-Наср» и его капитана Криштиану Роналду. Имея это в виду, а также тесные отношения между Саудовской Аравией и Китаем, мы в «Аль-Наср» готовы завершить наш тренировочный лагерь, как и планировалось, в Шэньчжэне, городе, который тепло принял нас и проявил большую любовь к нам и лидеру нашей команды», --говорится в заявлении клуба.

Встреча с «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, должна была пройти 24 января, а с «Ханчжоу Гринтаун» — 28 января.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах «Аль-Насра» во всех турнирах, в которых записал на свой счет 24 гола и 11 результативных передач.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее Роналду заявил, что не вернется в Португалию.

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