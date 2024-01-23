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Алдонин назвал солидным состав участников Кубка Легенд

Алдонин о Кубке Легенд: формат турнира экспериментальный, но состав солидный

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился размышлениями о новом форме Кубка Легенд, который состоится в Москве. Его слова приводит Legalbet.

«В этом году новый формат турнира экспериментальный, но состав участников по заявке солидный получается. Для болельщиков очень интересно. Мне, кстати, очень интересно, кто из футболистов примет участие еще. С командами все понятно, а с легендами — нет. Какую команду можно было бы еще позвать? Пока рано об этом фантазировать», — заявил Алдонин.

Он отметил, что об увеличении числа участников можно будет рассуждать после того, как состоится этот турнир в новом формате.

Ранее в турнире были задействованы национальные команды. В 2024 году же примут участие легенды таких московских клубов, как «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», а также петербургский «Зенит». Впервые Кубок Легенд был проведен в 2009 году, с тех пор сборная России выигрывала соревнование 14 раз, и всего единожды трофей достался сборной звезд.

16-й международный футбольный турнир имени Константина Еременко пройдет в Москве с 10 по 11 февраля в «Мегаспорте».

Ранее Гильермо Абаскаль обратился к игрокам «Спартака».

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