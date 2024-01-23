«Зенит» готов отдать за игрока «Локомотива» €8 млн

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в скором времени может пополнить состав петербургского «Зенита». Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Он отмечает, что клубы находятся в продвинутой стадии переговоров. Ожидается, что «Зенит» заплатит за игрока сборной Армении €8 млн. Кроме того, 10 процентов с перепродажи защитника получит ЦСКА. «Чемпионат.com» сообщает, что зарплата игрока составит €1,2 млн в год, что вдвое больше суммы, которую он получает в «Локомотиве».

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого является. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Футболист выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020. Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Зенит» с 36 баллами идет на второй строчке.

Ранее переход в «Зенит» назвали вызовом для Тикнизяна.