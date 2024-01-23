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Российский клуб вошел в тройку самых потратившихся этой зимой команд мира

«Зенит» вошел в топ-3 клубов мира, которые больше всех потратили зимой

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ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» по данным Transfermarkt занимает третье место в списке команд с наибольшими трансферными тратами в текущее зимнее окно.

Сине-бело-голубые потратили в текущее трансферное окно уже €29,85 млн. Российский клуб уступает только французскому «Лиону», потратившему €35,83 млн и «Барселоне», которая из своего бюджета израсходовала €40,00 млн. В топ-5 самых потратившихся клубов также входит мексиканский «Крус Асуль» с расходами в €15,68 млн и бразильский «Палмейрас», потративший €14,55 млн.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур и Педро. Также команду пополнил россиянин Ильзат Ахметов.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

После возобновления сезона в РПЛ «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

Ранее футбольный агент заявил об обиде «Зенита» на Кругового после его ухода в ЦСКА.

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