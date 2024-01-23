Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Капитан ЦСКА Акинфеев заказал шаурму на товарищеский матч на сборах в Дубае

Акинфеев рассказал, что заказал шаурму на всю команду на товарищеский матч в ОАЭ

close
100%
РИА Новости

Капитан и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что угостил всю команду шаурмой во время прохождения тренировочных сборов в ОАЭ. Об этом он рассказал в новом видео москвичей на официальном YouTube-канале.

«Реально ли я заказал шаурму для всей команды? Да, но хотел 15 штук, однако Эдуард Николаевич Безуглов сказал, что можно только 10, и при этом четыре острые сам съел. Это чтобы было приятнее матч смотреть», — сказал Акинфеев.

В январе ЦСКА отправился на первый тренировочный сбор в ОАЭ. Команда Владимира Федотова уже успела провести один товарищеский матч против оманского «Сохара». Россияне одержали победу со счетом 4:1, а главным героем встречи стал полузащитник Иван Обляков, который стал автором двух забитых мячей. Акинфеев участие в игре не принимал.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). ЦСКА делит с казанским «Рубином» седьмую строчку. У команд по 28 набранных очков.

Ранее сообщалось, что игрок ЦСКА может перейти в «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами