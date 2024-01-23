Капитан ЦСКА Акинфеев заказал шаурму на товарищеский матч на сборах в Дубае

Капитан и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что угостил всю команду шаурмой во время прохождения тренировочных сборов в ОАЭ. Об этом он рассказал в новом видео москвичей на официальном YouTube-канале.

«Реально ли я заказал шаурму для всей команды? Да, но хотел 15 штук, однако Эдуард Николаевич Безуглов сказал, что можно только 10, и при этом четыре острые сам съел. Это чтобы было приятнее матч смотреть», — сказал Акинфеев.

В январе ЦСКА отправился на первый тренировочный сбор в ОАЭ. Команда Владимира Федотова уже успела провести один товарищеский матч против оманского «Сохара». Россияне одержали победу со счетом 4:1, а главным героем встречи стал полузащитник Иван Обляков, который стал автором двух забитых мячей. Акинфеев участие в игре не принимал.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). ЦСКА делит с казанским «Рубином» седьмую строчку. У команд по 28 набранных очков.

Ранее сообщалось, что игрок ЦСКА может перейти в «Зенит».