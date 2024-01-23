В «Спартаке» объяснили поздний выход из отпуска

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что команда будет проводить тренировочные сборы в Дубае до возобновления сезона в чемпионате России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» будет тренироваться в Дубае вплоть до возобновления сезона. Есть составленный тренерским штабом план подготовки, плюс все футболисты до начала сборов работали самостоятельно по разработанным для них индивидуальным программам. Поэтому говорить, что команда много отдыхала, некорректно», — сказал Зеленов.

Красно-белые вышли из отпуска 20 января. В Дубае команда проведет все три сбора. Соперниками москвичей по товарищеским матчам станут местные «Аль-Джазира» и «Шабаб Аль-Ахли», «Ростов», а также казахстанский «Кайрат».

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очко). «Спартак», имеющий в активе 30 очков, занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом»

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