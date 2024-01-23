Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Спартаке» объяснили поздний выход из отпуска

Зеленов о выходе из отпуска: некорректно говорить, что «Спартак» много отдыхал

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что команда будет проводить тренировочные сборы в Дубае до возобновления сезона в чемпионате России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» будет тренироваться в Дубае вплоть до возобновления сезона. Есть составленный тренерским штабом план подготовки, плюс все футболисты до начала сборов работали самостоятельно по разработанным для них индивидуальным программам. Поэтому говорить, что команда много отдыхала, некорректно», — сказал Зеленов.

Красно-белые вышли из отпуска 20 января. В Дубае команда проведет все три сбора. Соперниками москвичей по товарищеским матчам станут местные «Аль-Джазира» и «Шабаб Аль-Ахли», «Ростов», а также казахстанский «Кайрат».

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очко). «Спартак», имеющий в активе 30 очков, занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом»

Ранее Ловчев назвал футболиста РПЛ, которого взял бы в «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами