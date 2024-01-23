В Испании подтвердили интерес «Кадиса» к Абаскалю

Журналист из Кадиса Оскар Вальехо заявил, что наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль действительно является одним из кандидатов на пост тренера «Кадиса». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

Да, действительно «Кадис» активно ищет нового тренера и, как я понимаю, Гильермо Абаскаль действительно в числе кандидатов, но не только он один. Не знаю, приоритетный ли это вариант для «Кадиса», но точно знаю, что тренер должен быть назначен в самое ближайшее время.

Не думаю, что «Кадис» готов будет заплатить другой команде за тренера. «Спартак» может запросить 2 миллиона евро? Для «Кадиса» это огромные деньги, невероятная сумма», — сказал Вальехо.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Абаскаль рассказал о своем будущем в «Спартаке».