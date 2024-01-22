Полиция задержала подростка, напавшего на тренера клуба КХЛ

Полиция задержала молодого человека, который совершил нападение на главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Олега Леонтьева. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Задержанный — 17‑летний житель Нижнекамска. «Молодой человек рассказал, что в этот день, следуя по узкой тропинке вдоль улицы Чулман, случайно задел идущего навстречу неизвестного мужчину, после чего между ними возник словесный конфликт. В результате молодой человек ударил мужчину по лицу и убежал», — сообщили в пресс‑службе ГУ МВД по Татарстану.

20 января стало известно о нападении на Леонтьева. Тренер «Нефтехимика» серьезно не пострадал, ему наложили два шва.

Леонтьев работает в нижнекамском клубе с 2021 года. Он также известен по работе в саратовском «Кристалле», ижевской «Ижстали», екатеринбургском «Автомобилисте» и владивостокском «Адмирале».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» после 55 матчей, набрав 55 очка, занимает восьмое место в Восточной конференции. Лидирует магнитогорский «Металлург» (78).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

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