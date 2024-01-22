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Полиция задержала подростка, напавшего на тренера клуба КХЛ

Полиция задержала молодого человека, напавшего на тренера «Нефтехимика» Леонтьева

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Global Look Press

Полиция задержала молодого человека, который совершил нападение на главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Олега Леонтьева. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Задержанный — 17‑летний житель Нижнекамска. «Молодой человек рассказал, что в этот день, следуя по узкой тропинке вдоль улицы Чулман, случайно задел идущего навстречу неизвестного мужчину, после чего между ними возник словесный конфликт. В результате молодой человек ударил мужчину по лицу и убежал», — сообщили в пресс‑службе ГУ МВД по Татарстану.

20 января стало известно о нападении на Леонтьева. Тренер «Нефтехимика» серьезно не пострадал, ему наложили два шва.

Леонтьев работает в нижнекамском клубе с 2021 года. Он также известен по работе в саратовском «Кристалле», ижевской «Ижстали», екатеринбургском «Автомобилисте» и владивостокском «Адмирале».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» после 55 матчей, набрав 55 очка, занимает восьмое место в Восточной конференции. Лидирует магнитогорский «Металлург» (78).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее российского хоккеиста признали первой звездой недели в НХЛ.

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