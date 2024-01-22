Фигуристка Медведева показала фото в купальнике

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию в купальнике.

Накануне спортсменка сообщила, что прилетела на сборы московского футбольного клуба «Динамо» в Дохе (Катар). Первый тренировочный сбор бело-голубых проходит с 14 по 25 января.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

Сейчас Медведева ведет свой YouTube-канал, где приглашает звездных гостей на интервью. Проект получил название «БеС Комментариев».

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