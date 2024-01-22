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Экс-игрок «Рубина»: если Татарстан хочет иметь команду топ-уровня, тренер нужен другой

Экс-игрок «Рубина» Попов: всегда говорил, что потолок Рахимова 6-8-е место

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов считает, что с нынешним наставником Рашидом Рахимовым команда не может рассчитывать на место выше шестого. Об этом он заявил ODDS.

«Рубин» — это середняк РПЛ. У Рахимова других команд не бывает. 7-е место для него — нормальный показатель, выше он не прыгнет. Мои ожидания и реальность совпали. Я всегда говорил, что потолок Рахимова — 6-8-е место.

Если Татарстан хочет иметь команду топ-уровня, тренер должен быть другой. Возможно, будут еще несколько трансферов, так как Рахимов показал, что при трансферах его команда заиграла по-другому», — сказал Попов.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин», набравший 28 очков, делит седьмое место с ЦСКА. Команда также вылетела из Кубка России.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Абаскаль рассказал о своем будущем в «Спартаке».

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