16-летнюю теннисистку Андрееву сравнили с Шараповой

Заслуженный тренер России Виктор Янчук, говоря о поражении 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой от чешки Барборы Крейчиковой в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), отметил, что на соперниц россиянки влияет не столько ее уровень, сколько психологический эффект, молодость, дерзость. Его слова приводит RT.

«Мария Шарапова начинала так же, когда выиграла первый Уимблдон. Но лидером в теннисе и первой ракеткой она тогда не стала. Почему так? Эффект от первого восхождения больше всего влияет на соперников, появляется какая-то еще неизвестная и юная звезда. Дерзкая и умелая, хоть и мастерство это не на самом высоком уровне», — заявил Янчук.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу спортсменки из Чехии. В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии она сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии.

16-летняя Андреева впервые сыграла в основной сетке Australian Open. В прошлом сезоне она дошла до третьего раунда на «Ролан Гаррос», до четвертого — на Уимблдоне, до второго — на US Open. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает 47-е место.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Ранее призер ОИ раскрыла причину поражения Андреевой на Australian Open.