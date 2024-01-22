Аршавин заявил, что перешедшему в ЦСКА игроку не будут устраивать тюрьму

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин рассказал, какие условия будут созданы в «Зените-2» для защитника Данила Кругового, который заключил контракт с московским ЦСКА. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я ему честно сказал: «Дань, я бы не хотел, чтобы ты у нас остался, потому что мы на твое место берем игрока». Мы возьмем игрока во вторую команду, а он будет полгода сидеть под Круговым. В остальном Круговому по максимуму создадут комфортные условия. Никто ему устраивать тюрьму не будет», — заявил Аршавин.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2». Он уже тренируется с командой.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

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