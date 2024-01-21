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Булыкин назвал опасный фактор для развития РПЛ

Булыкин заявил, что на засилие иностранцев в РПЛ смотреть неинтересно

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Роман Владимиров/РИА «Новости»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что зимняя трансферная кампания петербургского «Зенита», в ходе которой команду пополнили три бразильца, может негативно сказаться на имидже чемпионата России.

По его словам, массовое недоверие к российским футболистам может привести к неприятным последствиям для нашего футбола.

«Мне ближе стратегия «Крыльев Советов» или «Локомотива», где в большинстве своем играют молодые футболисты и дают результат. Для нашего чемпионата такой подход более перспективный, чем покупать 11 бразильцев или португальцев. Что у нас тогда будет за чемпионат? Это никому не интересно — ни телевидению, ни болельщикам, и никакой пользы для сборной. Надо обращать внимание на нашу молодежь и давать игрокам шанс», — заявил Булыкин.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании четырех игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур, Педро и Ильзат Ахметов. Россиянин до перехода в клуб из Санкт-Петербурга играл за «Краснодар».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

Ранее Дмитрий Булыкин назвал аналог «Зенита».

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