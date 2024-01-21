Призер ОИ считает, что Медведев нашел свою игру на Australian Open

Бронзовый призер Олимпиады — 2012, экс третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова поделилась ожиданиями от матча четвертого круга Открытого чемпионата Австралии между россиянином Даниилом Медведевым и португальцем Нуну Боргесом. В комментарии «Газете.Ru» она выразила мнение, что Медведев нашел свою игру и должен побеждать соперника.

«Я ожидаю от Дани только победы. Конечно, португалец после такой сенсации, когда он обыграл Димитрова, понимает, что ему терять нечего, он будет полностью выкладываться. Дане надо настраиваться, но он все же игрок немного другого калибра — хотя он не так уверенно играл первые матчи на Australian Open.

В этом году он решил не играть разминочные турниры, и пока все идет хорошо. Конечно, были сложности, но это идет ему на пользу: ему нужно быстро втягиваться, привыкать, с каждым матчем поднимать свой уровень. Потому что с каждым кругом соперники становятся все серьезнее. И то, что у него уже был очень напряженный матч, должно его раскрепостить, он ведь мог и вылететь.

Дальше у Дани сетка хорошая. В прошлом матче он не уступил Оже-Альяссиму ни сета — это говорит о том, что он нашел свою игру», — считает Петрова.

Боргес в третьем круге в четырех сетах обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2, 7:6 (8:6). В свою очередь, Медведев в предыдущем раунде выбил из борьбы канадца Феликса Оже-Альяссима 6:3, 6:4, 6:3. Матч Медведева и Боргеса начнется рано утром в понедельник по московскому времени.

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