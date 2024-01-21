Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Роналду заявил, что не вернется в Португалию

Роналду: возможность выступлений в чемпионате Португалии не рассматривается

close
100%
Ahmed Yosri/Reuters

Полузащитник саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что больше всего хочет играть в «Аль-Насре». Его слова передает Record.

«Играть в Португалии нет никакого смысла. Через несколько дней мне исполнится 39. Этот год и следующий я проведу в «Аль-Насре» — этого я хочу больше всего. Посмотрим, что произойдет, когда мне будет за 40.

Играть до 40 на таком уровне – большая цель. А потом, если все будет нормально, до 41, до 42... Но возможность выступлений в чемпионате Португалии не рассматривается», — сказал Роналду.

Свою профессиональную карьеру Роналду начинал в лиссабонском «Спортинге».

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее сообщалось, что Роналду может пропустить матч против Месси.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами