Роналду заявил, что не вернется в Португалию

Полузащитник саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что больше всего хочет играть в «Аль-Насре». Его слова передает Record.

«Играть в Португалии нет никакого смысла. Через несколько дней мне исполнится 39. Этот год и следующий я проведу в «Аль-Насре» — этого я хочу больше всего. Посмотрим, что произойдет, когда мне будет за 40.

Играть до 40 на таком уровне – большая цель. А потом, если все будет нормально, до 41, до 42... Но возможность выступлений в чемпионате Португалии не рассматривается», — сказал Роналду.

Свою профессиональную карьеру Роналду начинал в лиссабонском «Спортинге».

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее сообщалось, что Роналду может пропустить матч против Месси.