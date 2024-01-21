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«Зенит» нацелился на защитника «Локомотива» после ухода Кругового в ЦСКА

Metaratings: «Зенит» контактировал с «Локомотивом» по переходу Тикнизяна

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Петербургский «Зенит» контактировал с «Локомотивом» по трансферу защитника Наира Тикнизяна. Об этом сообщает Metaratings.

Как утверждает издание, клубы общались между собой по возможному переходу игрока сборной Армении в зимнее трансферное окно 2024 года.

Тикнизян родился в Санкт-Петербурге, где в шестилетнем возрасте начал заниматься футболом в школе «Факел». В 14 лет он переехал в Москву.

Защитник стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Тикнизян выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

Тикнизян провел в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Балахнин заявил, что может понять, почему Круговой ушел в ЦСКА из «Зенита».

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