Радимов раскритиковал гендиректора «Спартака» за его «план Б»

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в интервью «РБ Спорт» раскритиковал генерального директора московского «Спартака» Олега Малышева.

«Я вот на днях послушал интервью генерального директора «Спартака» Малышева, который сказал: «У меня есть план Б». Ну хорошо, даже если у тебя такой план есть, зачем ты выдаешь это в прессу? Абаскаль это прочитает – и что подумает?

Вы представьте, что на месте Абаскаля был бы, например, Черчесов. И что бы он сказал, прочитав такое от генерального директора? Конечно, он взбунтуется! Как и любой человек», — заявил Радимов.

20 января журналист COPE Cadiz Рубен Лопес сообщил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль возглавит испанский «Кадис».

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее футболист «Спартака» рассказал, для чего играет команда.