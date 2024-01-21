Карякин рассказал о состоянии здоровья после ДТП в зоне СВО

Российский шахматист Сергей Карякин в комментарии «Спорт-Экспрессу» рассказал о своем здоровье после дорожно-транспортного происшествия в зоне специальной военной операции, в котором он сломал несколько ребер.

«Все нормально, ребра болеть перестали. Снимок еще не делал, но думаю, что ребра естественным образом должны зажить», — заявил гроссмейстер.

Инцидент произошел в Херсонской области в ноябре.

Карякин 21 марта 2022 года по решению комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

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