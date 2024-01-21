«Спартак» готов отпустить Абаскаля в «Кадис»

Московский «Спартак» потребует компенсацию за возможный уход главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в испанский «Кадис», передает El Desmarque.

Отмечается, что красно-белые не хотят отпускать тренера бесплатно. 20 января был уволен главный тренер «Кадиса» Серхио Гонсалес. Сейчас клуб активно ищет нового специалиста.

Тренер «Спартака» работал в «Кадисе» в сезоне-2018/19 на должности технического секретаря. «Кадис» занимает 18 место в Ла Лиге, набрав 15 очков. В следующем туре чемпионата Испании «Кадис» на выезде сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее в Испании назвали причину, по которой Абаскаль может вернуться в «Кадис».