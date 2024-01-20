Аршавин описал трансфер «Зенита» фразой «с лавки на лавку»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что полузащитник Ильзат Ахметов ничего не теряет после перехода из «Краснодара» в петербургский «Зенит». Его слова передает «Матч ТВ».

«Удивительно, когда человек переходит из команды, которая идет на первой строчке, во вторую. Значит, это в долгую, он это говорил. Значит, Ахметов верит в «Зенит» больше, чем в «Краснодар».

Он идет на лавку? С лавки на лавку. Он будет конкурировать с Мостовым, будет выходить на фланг. Если «Зенит» перейдет на схему 4–3–3, а я думаю, что перейдет, то это будет прямой конкурент Мостовому. Ахметов и в «Краснодаре» не играл в основном составе, здесь он ничего не теряет», — заявил Аршавин.

«Зенит» объявил о переходе хавбека 9 января. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «быков» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Ахметов дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2014 году в составе казанского «Рубина». Он выступал за клуб на протяжении четырех лет. Затем полузащитник четыре года играл за ЦСКА. В 2018 году он вместе с клубом выиграл Суперкубок России. В 2022 году Ахметов стал игроком «Краснодара».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» идет на втором месте, отставая на два балла.

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