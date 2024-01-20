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Канадец из клуба КХЛ: провожу лучший сезон в карьере

Форвард «Авангарда» Спунер заявил, что проводит свой лучший сезон в КХЛ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Канадский нападающий омского «Авангарда» Райан Спунер заявил, что проводит свой лучший сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Это уже мой пятый сезон в КХЛ, могу сказать, что статистически пока это лучший сезон в карьере. У нас отличная команда, играем в атаку, мы много создаем, действуем креативно», — заявил хоккеист.

В текущем сезоне КХЛ 31-летний канадец набрал 52 очка в 49 матчах за «Авангард». Столько же результативных баллов он заработал за весь прошлый сезон в минском «Динамо». Также в России Спунер выступал за екатеринбургский «Автомобилист».

20 января «Авангард» обыграл московский «Спартак» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омский клуб располагается на втором месте в Восточной конференции, имея в активе 75 баллов.

В следующем матче «Авангард» встретится на выезде с ярославским «Локомотивом» (21 января). Стартовое вбрасывание запланировано на 17.00 по московскому времени.

Ранее американский хоккеист клуба КХЛ заявил, что чувствует себя гладиатором.

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